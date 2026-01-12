Kunstexpositie over digitale graffiti opent in EMG Stadshavens

foto: Milou de Boer

Van 31 januari tot en met 22 februari dit jaar opent een bijzondere tentoonstelling bij EMG Stadshavens aan het Eemskanaal. Bezoekers kunnen letterlijk in de kunstwerken stappen en zelf een rol spelen in hoe het eruit gaat zien.

De tentoonstelling ‘AR Graffiti: Hall of Fame’ is ieder weekend te bezoeken. Door te bewegen en te reageren op de omgeving kunnen bezoekers de digitale graffiti kunstwerken tot leven brengen. Licht, geluid en kunst worden hierbij gecombineerd.

Naast deze hoofdinstallatie zijn er twee andere installaties, waarbij bezoekers meer kunnen leren over de ontwikkeling van graffiti: van de traditionele vorm op straat naar een digitale vorm die vandaag de dag steeds meer te zien is.

De tentoonstelling is opgezet door het Groningse kunstcollectief WERC. Het is de eerste expositie die ze zelf hebben vormgegeven. Met de kunstinstallaties hopen ze bezoekers aan het denken te zetten over de fysieke en digitale wereld en de grens daar tussen.

Kijk voor meer informatie op de website van EMG Stadshavens Groningen.