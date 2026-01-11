Koude nacht leidt op verschillende plekken tot schaatsplezier

Er wordt zondagochtend geschaatst op de Van Brakelvijver. Foto: Britt Gnodde

Op verschillende plekken in de provincie is het in de nacht van zaterdag op zondag tot strenge vorst gekomen. Een aantal ijsbanen heeft daardoor de deuren kunnen openen.

Op het KNMI-station in Eelde werd op neushoogte een minimumtemperatuur van -11,6 graden gemeten. De laagste waarde werd vroeg in de ochtend bereikt. Op klomphoogte vroor het zelfs -14,5 graden. In Nieuw Beerta werd een minimumtemperatuur van -10,9 graden gehaald en bij Lauwersoog vroor het -4,2 graden. Daarmee is de grens van strenge vorst (lager dan -10 graden) officieel bereikt.

Ten Boer

Op diverse locaties leidt dit tot schaatspret. Zo wordt er zondagochtend al geschaatst op de Van Brakelvijver in de stad. Ook bij ijsvereniging Kaakheem in Ten Boer kan er geschaatst worden. Zaterdag brachten vrijwilligers samen met de brandweer van Ten Boer een nieuwe laag water aan op het sneeuwijs; Koning Winter heeft dit afgelopen nacht omgetoverd tot een bruikbare ijsvloer. De vereniging laat weten dat de baan sinds 10.00 uur open is voor jeugdleden tot 12 jaar.

Ook in Noordlaren zijn de ijzers ondergebonden. IJsvereniging De Hondsrug heeft zaterdagavond en in de nacht naar zondag hard doorgewerkt, waardoor er sinds 09.00 uur geschaatst kan worden op de baan. Tevens komen de eerste berichten binnen van durfals die al een rondje hebben geschaatst op het Paterswoldsemeer. Hoewel het ijs daar nog niet officieel betrouwbaar is verklaard, konden sommigen de verleiding van het natuurijs niet weerstaan.

Winterdienstregeling

Het winterweer zorgt zondag vooralsnog niet voor grote problemen op de weg en op het spoor. De bussen van Qbuzz rijden volgens de reguliere dienstregeling. Ook de treinen van Arriva en NS, die zaterdag nog geplaagd werden door hardnekkige wisselstoringen, rijden weer volgens het spoorboekje. Wel rijdt de NS volgens een aangepaste winterdienstregeling, wat betekent dat er minder treinen worden ingezet. Vervoerders adviseren reizigers om voor vertrek de reisplanners te raadplegen.