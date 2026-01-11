Kort geding over verhuizing opvang naar Nieuwe Boteringestraat dient maandag: “Laatste middel”

Nieuwe Boteringestraat 28-30. Foto: Laurens Jove Rodriguez

Bij de rechtbank dient maandag het kort geding dat 87 bewoners uit de Hortusbuurt hebben aangespannen tegen de voorgenomen verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar de Nieuwe Boteringestraat. Aanleiding voor de rechtszaak is het volgens de eisers uitblijven van duidelijke informatie over veiligheid, verantwoordelijkheid en serieuze participatie.

De bewoners stappen naar de rechter vanwege aanhoudende zorgen over de doelgroep van de dagopvang. “Het grootste deel van deze groep bestaat uit mensen met verslavingsproblematiek en ernstige psychische problemen”, laten de bewoners weten. “Juist daarom vinden wij het belangrijk dat vooraf helder is welke risico’s deze verhuizing met zich meebrengt en hoe die beheerst worden. Het gaat ons er niet om tegen de opvang te zijn; het gaat erom dat je een kwetsbare doelgroep niet plaatst in een woonwijk zonder vooraf inzichtelijk te maken wat dit betekent voor de veiligheid, het toezicht en de leefbaarheid.”

Ontbrekende veiligheidsanalyse

In de plannen ontbreekt tot op heden een locatiespecifieke veiligheidsanalyse voor de Nieuwe Boteringestraat. Ook is er nog geen integraal veiligheidsplan vastgesteld waarin is vastgelegd wie bestuurlijk en uitvoerend verantwoordelijk is bij incidenten. “Wij willen erop wijzen dat veiligheid wel als belangrijk argument wordt gebruikt in de besluitvorming, maar in de plannen niet concreet is uitgewerkt.”

De zorgen van de bewoners worden versterkt door ervaringen elders in de stad, zoals rond de huidige locatie aan de Spilsluizen. “Die ervaringen maken duidelijk dat verplaatsing van opvang zonder duidelijke randvoorwaarden grote gevolgen kan hebben voor een wijk.” Ook de participatie is volgens de bewoners onvoldoende: “De bijeenkomst begin vorige maand in de Nieuwe Kerk werd niet ervaren als een dialoog, maar als een mededeling over een voorgenomen besluit. Er was nauwelijks ruimte voor daadwerkelijke invloed of het verkennen van alternatieven.”

Laatste middel

Volgens de bewoners is het proces onjuist vormgegeven: “Eerst wordt een locatie aangewezen, daarna volgt participatie en pas daarna wordt gekeken naar veiligheid. Met dit kort geding vragen wij de rechter om de gemeente te dwingen het besluit aan te houden totdat de noodzakelijke onderbouwing op orde is.” De bewoners zien de gang naar de rechter als een uiterste noodgreep: “De prettige woonomgeving rond de Nieuwe Kerk staat onder druk. Het kort geding is voor ons een laatste middel om zorgvuldigheid af te dwingen.”

De bewoners eisen uitstel van het besluit totdat er een toetsbare veiligheidsanalyse ligt, een integraal veiligheidsplan is opgesteld en de participatie van omwonenden aantoonbaar en serieus heeft plaatsgevonden.