Koningin Máxima opent jubileumeditie ESNS26

Foto: ESNS - Ben Houdijk

Koningin Máxima heeft samen met ESNS directeur Anna van Nunen de jubileumeditie van Eurosonic Noorderslag 2026 geopend in De Oosterpoort. De koningin benadrukte het belang van muziek: “Het drukt uit wat we niet met woorden kunnen zeggen.”



Van Nunen stond stil bij veertig jaar ESNS en de rol van het festival in het ontdekken van zowel internationale sterren als niche-artiesten. “Van Stromae tot Remy van Kesteren, Europa heeft een enorme muzikale rijkdom.”

Tijdens haar bezoek woonde Máxima optredens bij van onder anderen Goldkimono en de Ierse artiest Dove Ellis. Ze sprak ook met verschillende deelnemende artiesten.

Eerder op de dag openden TikTok Tammo en burgemeester Roelien Kamminga het podium op de Grote Markt. Kamminga noemde ESNS “onlosmakelijk verbonden met Groningen” en prees het festival om zijn bijdrage aan de ontwikkeling van jong talent.