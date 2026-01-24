Komende avond en nacht kans op verraderlijke gladheid: “Wees alert”

Foto: Joris van Tweel

Hoewel de ijzelbuien zaterdagmiddag naar het noorden wegtrekken, is de overlast nog lang niet voorbij. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het komende nacht verraderlijk glad door bevriezing van natte wegen. Dat zegt Kamphuis in een extra weerbericht.

Johan, de ijzel trekt weg, kunnen we weer veilig de weg op?

“De komende uren stopt het inderdaad met ijzelen en blijft het droog, maar voor vanavond en komende nacht geef ik een nieuwe waarschuwing af: wees alert. Het kan verraderlijk glad worden. Aanvankelijk had ik overigens verwacht dat de neerslag vandaag als sneeuw zou gaan vallen. Maar omdat de smeltlaag boven ons hoofd dikker was dan verwacht, werd het regen dat viel op een erg koude ondergrond, waardoor ijzel ontstond.”

Wat gaat er vanavond gebeuren als het opklaart?

“Als ik naar de laatste uitdraai van het fijnmazige ICON-weermodel kijk, zie ik dat de temperatuur vannacht daalt naar zo’n -3 graden. De wegen zijn nog vochtig en in combinatie met een koude wind bevriezen die natte gedeelten razendsnel. Vooral oppervlakten die snel hun warmte verliezen, zoals stoeptegels, klinkers en ZOAB, worden spekglad. En er loert nog een gevaar: mistbanken. Die kunnen lokaal zorgen voor extra gladheid door aanvriezing. Daar kunnen we morgenochtend nog lang last van houden.”

Hoe ziet de zondag eruit?

“Morgen krijgen we te maken met iets drogere lucht. Het blijft bewolkt, al laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur blijft steken rond de 1 graad boven het vriespunt, maar door een schrale oostenwind voelt het veel kouder aan.”

En dan de blik op volgende week: is er een kans dat de winter terugkeert?

“Wat er na zondag gebeurt is ontzettend interessant. Groningen bevindt zich dan midden in een gevecht tussen warme en koude lucht. Maandag lijkt de koude lucht de grens over te steken, wat gepaard kan gaan met sneeuw. Dinsdag trekt de kou zich even terug, maar woensdag volgt een nieuwe aanval. Als dat grensgebied precies boven ons komt te liggen, kan er langere tijd sneeuw vallen. Het is nog even afwachten of de kou wint. Mocht het anders uit gaan pakken, en mochten de gebieden verschuiven, dan krijgen we woensdag te maken met regen.”

Dit wintertje geeft zich dus nog niet gewonnen?

“Zeker niet. Deze winter is niet zomaar verdwenen. Het zou zomaar kunnen dat de winter komende week juist aan terrein wint en dan kan het alle kanten op gaan. Spannend dus!”