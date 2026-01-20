Koerdische demonstratie tegen Syrisch regime op parkeerplaats Sontplein

Foto: Erick Bakker

Tientallen mensen demonstreerden aan het begin van dinsdagmiddag op de parkeerplaats van het Sontplein tegen de acties van het Syrische regime in de Koerdische regio Rojava.

De ongeveer honderd demonstranten scandeerden leuzen, zongen en zwaaiden met Koerdische vlaggen. De protestactie op het Sontplein is één van de vele die deze dinsdag plaatsvinden, zowel in Nederland als in andere Europese landen. Ook in onder meer Den Haag en Arnhem zijn protestacties.

Volgens Amer Abde, één van de organisatoren van de protestactie, wilden de actievoerders eigenlijk graag in de binnenstad demonstreren. Maar de actie in Groningen lijkt spontaan te zijn georganiseerd, omdat de groep om 17.00 uur vertrekt naar Arnhem om daar te protesteren. “Daardoor hadden we niet genoeg tijd om een vergunning aan te vragen.”

Gevechten met regeringstroepen

Sinds 6 januari is het Syrische regime in gevecht gewikkeld met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Dit is een alliantie die gedomineerd wordt door Koerden. De gevechten begonnen in Aleppo, waar de regeringstroepen een Koerdische wijk binnendrongen.

Afgelopen vrijdag kondigde Al-Sharaa een decreet aan waarin rechten van Koerden in Syrië worden erkend, zoals herstel van staatsburgerschap en formele erkenning van hun taal. Ondanks deze belofte zijn sinds het uitbreken van de gevechten meer dan 150.000 mensen op de vlucht geslagen.

Wantrouwen blijft ondanks beloftes uit Damascus

Koerden zijn een minderheidsgroep die in Syrië voornamelijk in het noordoosten woont. Dit gebied, dat Rojava genoemd wordt, is semi-autonoom. Interim-president Ahmed al-Sharaa wil dit gebied inlijven bij Syrië. Maar de Koerden wantrouwen hem vanwege zijn oude banden met jihadistische groepen.

De actievoerders hebben weinig vertrouwen in de beloftes van de Syrische interim-regering rond de erkenning van de Koerden, vertelt Abde: “Wij staan hier omdat we willen dat onze mensen vrijheid krijgen. Het nieuwe regime van Syrië, al-Qaeda, Abu Mohammed al-Jolani (de naam die Al-Sharaa gebruikte voordat hij interim-president werd) vecht tegen alle Koerdische mensen.”