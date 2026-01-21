Koerdische demonstratie tegen Syrisch regime op Grote Markt

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram

Op de Grote Markt verzamelde zich aan het begin van woensdagavond een groep actievoerders, die protesteerde tegen de acties van het Syrische regime in de Koerdische regio Rojava.

De ongeveer vijftig demonstranten scandeerden leuzen, zongen en zwaaiden met Koerdische vlaggen. De politie kwam langs om een oogje in het zeil te houden bij de onaangekondigde protestactie, omdat er een aantal opstootjes zou zijn geweest. Wie er vochten en waarom is niet bekend.

Sinds begin deze maand is het Syrische regime in gevecht gewikkeld met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een alliantie die gedomineerd wordt door Koerden. Afgelopen vrijdag kondigde Al-Sharaa een decreet aan waarin rechten van Koerden in Syrië worden erkend. Maar interim-president Ahmed al-Sharaa wil het Koerdische gebied Rojava tegelijk volledig inlijven bij Syrië. Koerden wantrouwen hem vanwege zijn oude banden met jihadistische groepen. Sinds het uitbreken van de gevechten meer dan 150.000 mensen op de vlucht geslagen.

De actie van woensdagavond is niet de eerste deze week. Dinsdag stond een groep Koerdische actievoerders op het Sontplein om actie te voeren, in de aanloop naar hun vertrek richting Arnhem voor een grotere demonstratie.