KNMI waarschuwt voor kans op gladheid door sneeuwval

Foto: ingezonden / OOG Tv

Het KNMI waarschuwt voor maandag 26 januari voor de kans op gladheid door sneeuwval. Voor de provincie Groningen is er een code geel afgegeven.

De waarschuwing gaat maandagochtend om 08.00 uur in. Volgens het Meteorologisch Instituut trekt er een gebied met lichte sneeuw over de provincie, wat lokaal kan leiden tot een sneeuwdek van 1 tot 2 centimeter. De sneeuwval houdt naar verwachting tot in de middag aan, waarna het vanuit het westen droger wordt. De code geel is vooralsnog van kracht tot 15.00 uur en geldt naast Groningen ook voor Drenthe en Overijssel.

Strijd tussen warme en koude lucht

De situatie die zich nu ontvouwt, werd zaterdag al voorspeld door OOG-weerman Johan Kamphuis. Volgens hem is Groningen momenteel het toneel van een meteorologisch gevecht. “Groningen bevindt zich midden in een strijd tussen warme en koude lucht”, legde Kamphuis uit. “Maandag lijkt de koude lucht even de grens over te steken, wat gepaard gaat met deze sneeuw.”

Spannende week op komst

Hoewel de kou zich dinsdag waarschijnlijk even terugtrekt, is de winter nog niet verslagen. Kamphuis verwacht woensdag een “nieuwe aanval”. “Als dat grensgebied precies boven ons komt te liggen, kan er langere tijd sneeuw vallen. Het is nog even afwachten of de kou definitief wint. Mocht het grensgebied verschuiven, dan krijgen we woensdag te maken met regen in plaats van sneeuw.”