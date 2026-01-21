KNMI waarschuwt voor ijzel op vrijdag: “Kans op verraderlijke gladheid”

Foto Wouter Holsappel, IJzel

Automobilisten en fietsers in Groningen moeten vrijdagochtend rekening houden met verraderlijke gladheid. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de noordelijke provincies vanwege de kans op ijzel.

De waarschuwing geldt vanaf vrijdagochtend 04.00 uur. “In de nacht naar vrijdag trekt er een gebied met lichte regen over het noorden van het land noordoostwaarts”, vertelt het KNMI. “De regen valt bij een temperatuur van enkele graden onder nul, dit leidt op wegen en (fiets)paden tot de vorming van ijzel en daarmee plaatselijk verraderlijke gladheid. Doordat ijzel moeilijk te zien is kan de gladheid verraderlijk zijn.” Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Drenthe, Friesland en het Waddengebied.

Code geel geldt tot vrijdagochtend 10.00 uur. Het KNMI meldt dat de gladheid in de loop van vrijdag gaat verdwijnen.