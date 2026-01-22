KNMI: vanaf middernacht kans op gladheid door ijzel, code oranje

Foto: Erick Bakker

Het KNMI heeft voor komende nacht code oranje afgekondigd in de drie noordelijke provincies vanwege gladheid door ijzel.

In het noorden gaat vannacht op uitgebreide schaal ijzel vallen. Hierdoor is er een grote kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden en voetpaden. De gladheid is moeilijk te zien, wat het extra gevaarlijk maakt. De gladheid zal in de loop van de ochtend weer verdwijnen, het laatst in Groningen.

De gladheid wordt veroorzaakt doordat in de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend een gebied met lichte regen over het noorden van het land noordoostwaarts trekt. De regen valt bij een temperatuur van enkele graden onder nul. Dit leidt op wegen en fietspaden tot de vorming van ijzel en daarmee verraderlijke gladheid.