Knetterdruk in Noordlaren en gezellig druk op ijsbaan in Ten Boer: “Chocolademelk en snert zijn op”

In Noordlaren werd er al vroeg in de ochtend geschaatst bij temperaturen ver onder nul. Foto: Henk Ensing

De ijsbanen die zondag geopend waren in de gemeente zijn goed bezocht. IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren spreekt van een “knetterdrukke” dag; in Ten Boer kijkt men terug op een gezellige dag die naar meer smaakt.

“We hebben zojuist de baan opnieuw geveegd”, vertelt Jan-Geert Veldman van De Hondsrug in Noordlaren rond 18.00 uur. “Het is vandaag echt knetterdruk. We hebben al zeker ruim duizend mensen mogen verwelkomen. Van jong tot oud is iedereen aanwezig. Veel jeugd die normaal gesproken op Kardinge staat, koos vandaag voor onze baan. Ook studenten van een studentenschaatsvereniging uit de stad zijn hier aanwezig. De baan is nog tot 22.00 uur vanavond geopend.”

Aanvankelijk leek het er niet op dat de baan open kon. Veldman: “We zijn de hele nacht in touw geweest om laagjes water aan te brengen. Maar de vorst wilde eerst niet echt komen; halverwege de nacht bleef de temperatuur rond de -5 graden steken. Pas tegen de ochtend dook het kwik onder de -10 en toen ging het snel.” Om 08.00 uur stonden de eerste schaatsers al te trappelen. “Na een laatste laagje water kon het los gaan. Een fantastische dag, ondanks een klein ongelukje waarbij iemand vervelend ten val kwam.”

Tot problemen leidt het volgens Veldman ook niet: “Flink wat mensen komen in de auto. Maar qua parkeren verloopt het allemaal heel soepel. Het enige probleem is dat de chocolademelk en de snert op zijn. Terwijl we toch vrij groot hadden ingeslagen. Maar er is niets meer.”

De ijsbaan in Ten Boer lag er zondagochtend prachtig bij. Foto: IJsvereniging Kaakheem

‘Bijna vergeten romantiek’ in Ten Boer

Ook ijsvereniging Kaakheem in Ten Boer opende zondag de deuren. “Een fantastische dag”, vertelt voorzitter Alfred Feikens. “Aanvankelijk zouden we alleen voor de jongste leden opengaan, maar door de prachtige ijsvloer konden we alle leden verwelkomen. Er was gedurende de dag een mooie doorloop.”

In Ten Boer spreekt men van ‘bijna vergeten romantiek’. Feikens: “De laatste keer dat er hier geschaatst kon worden was januari 2022, en toen slechts één middag op de grens van invallende dooi. Dat het vandaag de hele dag kon, is uniek. Je ziet dat ijs verbindt; mensen uit het dorp, de stad, Appingedam en Midwolda, die vandaag naar Ten Boer kwamen, praten hier met elkaar op de baan.”

De ijsverenigingen hebben het de laatste jaren zwaar gehad door het gebrek aan winterweer. “Leden zeggen dan hun lidmaatschap op. Dat heeft financiële consequenties. Vandaag hebben zich echter weer nieuwe leden aangemeld en is er enorm veel koffie en chocolademelk verkocht. Koning Winter heeft onze vereniging wakker gekust. De positieve reacties, die we van inwoners krijgen, zorgen voor een grote glimlach bij ons als bestuur.”

“Koning Winter is welkom”

Het succes in Ten Boer was mede te danken aan de lokale brandweer, die zaterdag hielp om een nieuwe laag water over het sneeuwijs te spuiten. “Het heeft een prachtige vloer opgeleverd. Deze dag staat in ons geheugen gegrift.” Over de naderende dooi is Feikens nuchter: “De winter verlaat ons land, maar mocht Koning Winter meelezen: een nieuwe winterperiode is altijd welkom en we staan er in Ten Boer direct weer klaar voor.”

In Noordlaren balen ze wel een klein beetje van de dooi. Veldman: “We hadden graag gezien dat de winter had doorgezet. Dan hadden we morgen de eerste marathon op natuurijs kunnen organiseren. Dat gaat nu helaas niet lukken.”