Kingsland maakt line-up bekend voor Koningsdag in Stadspark

De avond valt op het Kingsland Festival in het Stadspark. Foto: Robert van der Veen

Het muziekfestival Kingsland heeft de line-up bekendgemaakt voor de komende editie in het Stadspark. Op 27 april, op Koningsdag, komen onder meer Roxy Dekker, Frenna, Bankzitters, SFB, Boef, Ronnie Flex, Lil Kleine en Sam Hofman naar Groningen

Ook artiesten als La Fuente, Brennan Heart, Jonna Fraser, Bilal Wahib, Zoë Tauran, Kevin, Russo, Idal, Rebelion en Warface zijn van de partij. Prins Floris van Oranje is opnieuw aanwezig als dj onder de naam FvO.

Kingsland wordt dit jaar alleen georganiseerd in Amsterdam en Groningen. De organisatie maakte eerder bekend dat dit te maken heeft met de huidige marktomstandigheden en inflatie. In het verleden vond Kingsland ook plaats in andere steden, zoals Rotterdam, Den Bosch en Maastricht.

De voorverkoop van kaarten start op 23 januari. De reguliere kaartverkoop begint op dinsdag 27 januari.