Kerstpakkettenactie OBS Garmerwolde levert achttien kratten op voor Voedselbank

Foto: Judith Hovius

De kerstpakkettenactie van OBS Garmerwolde heeft uiteindelijk achttien kratten met levensmiddelen opgeleverd. De kratten zijn inmiddels overhandigd aan Voedselbank Groningen.

“De actie begon op 8 december toen er tien lege kratten werden gebracht”, vertelt de school. “Het was hartverwarmend om te zien dat deze kratten al na enkele dagen helemaal gevuld waren. Mede dankzij een flyeractie en aandacht op OOG TV, liepen er geregeld dorpsbewoners de school binnen om producten te doneren. Sommige inwoners hebben we zelfs meerdere keren iets zien doneren. We willen iedereen heel erg bedanken voor hun bijdrage en hun hulp.”

Maatschappelijke les

De school vindt de actie van groot belang voor de vorming van de kinderen. Het biedt leerlingen de kans om op jonge leeftijd te ervaren dat zij echt iets kunnen betekenen voor een ander. “Uiteindelijk hebben we achttien kratten kunnen vullen. Het is een geweldig resultaat waar wij trots op zijn.”

Gemeentebreed

Behalve in Garmerwolde vond de actie ook bij andere scholen en supermarkten in de gemeente plaats. De Voedselbank laat weten dat er in totaal ongeveer 2.200 kratten met producten zijn opgehaald. Dankzij deze massale inzet kan de Voedselbank de voorraden weer aanvullen en de gezinnen die het nodig hebben ondersteunen tijdens de wintermaanden.

Verslaggever Judith Hovius maakte een reportage over het onderwerp: