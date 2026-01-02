Kerstboom de deur uit? Hier zie je wanneer de gemeente hem komt halen

Foto: Waardlanden via Gemeente Groningen

Moet jouw kerstboom na de feestdagen plaatsmaken voor het nieuwe jaar? Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente hun kerstboom weer door de gemeente laten ophalen.

Na oud en nieuw kunnen inwoners hun kerstboom aan de weg zetten. In de afvalapp en op de afvalkalender zie je op welke dag de gemeente bij jou in de straat langskomt om de boom op te halen. Zet de boom wel op een plaats aan de straat waar de vrachtauto er goed bij kan. Verwijder ook alle de versiering en de pot of aardkluit.

Inwoners van Ten Boer krijgen weer 1 euro als ze hun kerstboom op de vertrouwde plek aan de Valckestraat inleveren. Kinderen rijden vanaf vrijdag ook weer door het dorp om bomen op te halen en daarmee een zakcentje te verdienen.