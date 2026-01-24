Kerstbomenhotel Tuinindestad nog geopend voor laatste bomen die willen ‘overzomeren’

Foto Jolien Wennekers. Tuinindestad

Kerstbomen met kluit die nog niet terug zijn gebracht naar het kerstbomenhotel bij Tuinindestad kunnen deze dagen nog teruggebracht worden.

Vanwege het winterse weer van twee weken geleden werd het inleveren van de kerstbomen toen afgeraden, maar volgens Tuinindestad wordt het nu wel de hoogste tijd. Veel mensen hebben hun boom al langs gebracht, maar nog niet alle bomen zijn terug. “Breng hem snel naar ons, dan kunnen wij hem alsnog herplanten”, laat Tuinindestad weten. In het Westpark is er plaats voor zo’n vijfhonderd bomen. Het concept is simpel: bomen met een kluit kunnen hier ‘overzomeren’. Na de feestdagen gaan ze de grond weer in en krijgen ze professionele verzorging, zodat de eigenaren hun eigen boom begin december weer kunnen ophalen.

Versnipperaar voorkomen

Frans Kerver van Tuinindestad ziet het hotel als een noodzakelijk alternatief voor de huidige wegwerpcultuur. “Het is zonde dat er elk jaar miljoenen kerstbomen worden gekocht die na een paar weken alweer in de versnipperaar belanden. Wij willen laten zien dat het anders kan.”

De belangstelling voor een plekje in het asiel neemt elk jaar toe. “Al een jaar of vijf zitten we aan de limiet van wat we kunnen herbergen.” De capaciteit is beperkt, terwijl de behoefte in de regio groot is. “Eigenlijk zou je in de drie noordelijke provincies een stuk of tien van dit soort locaties moeten hebben. Als je bedenkt dat er in Nederland jaarlijks zo’n 2,5 tot 3 miljoen kerstbomen verkocht worden, dan belandt daarvan nu nog maar een fractie in een asiel.”

