Kelly Blauw verrast door opstappen PVV Kamerleden: “Er is vast meer aan de hand dan dat ze nu doen voorkomen”

Zeven Kamerleden van de Partij voor de Vrijheid (PVV) zijn dinsdag opgestapt en hebben aangekondigd verder te gaan als aparte fractie. Gemeenteraadslid Kelly Blauw zegt verrast te zijn door het opstappen en is het niet eens met haar voormalige partijgenoten.

De opgestapte Kamerleden eisten onder andere dat de partij leden zou toestaan. Op dit moment is Geert Wilders het enige lid van de PVV. “Veel PVV’ers willen helemaal geen ledenpartij en ik wil dat ook niet”, zegt Blauw. Volgens haar is het voordeel dat veel randzaken rondom wat leden buiten de partij doen, buiten de deur blijven.

Blauw roemt het contact dat zij onderhoudt met Geert Wilders en de vrijheid die zij van hem krijgt als lokale partij om een eigen koers te varen in de gemeente, zolang zij zich aan een aantal richtlijnen houden, zoals op het gebied van asiel en de islam. Volgens haar is er dan ook meer aan de hand dan de opgestapte leden nu laten blijken: “Er zal vast meer aan de hand zijn dan wat zij nu laten merken”.