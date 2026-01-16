Kelly Blauw (46) voert kieslijst PVV aan richting gemeenteraadsverkiezingen

De Groningse afdeling van de PVV heeft fractievoorzitter Kelly Blauw aangesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat maakte de partij vrijdagmiddag bekend. Daarmee wisselt Blauw ten opzichte van de kieslijst in 2022 van plek met Dennis Ram, die na twee jaar in de Tweede Kamer de tweede plek op de kieslijst inneemt.

De 46-jarige Blauw zet zich in de aanloop van de verkiezingen, naar eigen zeggen, in voor veiligheid, leefbaarheid en betaalbaarheid: “Veiligheid op straat, betaalbaar wonen, een prettige leefomgeving, vrij ondernemen en een gemeente die weer naast haar inwoners staat. Het wordt tijd voor concrete actie. Groningen verdient beter!”

Plek twee op de kieslijst wordt ingenomen door Dennis Ram (51), de voormalig lijsttrekker en fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad. Ram nam in november 2023 afscheid van de gemeenteraad, die hij inruilde voor een plek in de Tweede Kamer. Blauw nam daarop het fractievoorzitterschap en de enige raadszetel van de PVV in. Na de verkiezingen van eind oktober raakte Ram zijn Kamerzetel kwijt. Ook Statenleden Ton van Kesteren (plek 7) en Dharmendra Akloe (plek 8) doen een gooi naar een raadszetel.