Kapotte trein zorgt voor vertraging op het spoor bij Zwolle

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten zondagavond rekening houden met vertraging. Vanwege een kapotte trein is er minder treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond 20.45 uur. Op het baanvak tussen Meppel en Zwolle ontstond er een storing in een trein. “Door dit defect kunnen er op dit moment veel minder treinen rijden tussen Meppel en Zwolle”, laat de NS weten. “De verwachting is dat de problemen tot 22.15 uur gaan duren.” De kapotte trein, een Sprinter Nieuwe Generatie, SNG, staat nabij de spoorwegovergang Koedijk tussen Herfte en Punthorst.

Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van minimaal dertig minuten. Tussen Groningen en Meppel probeert de NS de treinen zoveel mogelijk volgens de dienstregeling te laten rijden.