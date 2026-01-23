Kans op gladheid houdt aan tijdens groot deel weekend, in Groningen vooral door sneeuw

Foto: Joris van Tweel

In het noorden en noordoosten van Nederland kan het van vrijdagavond tot en met zondagochtend opnieuw plaatselijk glad worden door ijzel, sneeuw en het bevriezen van natte wegen. Sneeuw zal vooral in Groningen de oorzaak van de gladheid zijn.

Voor Groningen geldt ‘code geel’ vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot zondagochtend 11.00 uur. Vrijdagavond kan het in het noordoosten al plaatselijk glad zijn. Natte weggedeelten kunnen bevriezen. In de nacht naar zaterdag en in de zaterdagochtend neemt de kans op gladheid toe. In de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en het noorden van Flevoland wordt vooral ijzel verwacht.

In Groningen is er daarnaast kans op sneeuw. Daar kan een sneeuwlaag ontstaan van één tot drie centimeter. Op sommige plekken kan dit oplopen tot vijf centimeter. In de loop van zaterdagochtend wordt het waarschijnlijk droog. Vanaf het einde van zaterdagmiddag en in de avond kan het in het noordoosten opnieuw glad worden. Dit komt doordat natte wegen opnieuw kunnen bevriezen.