Kans op gladheid houdt aan door ijzel en sneeuw: zaterdagnacht en -ochtend opnieuw ‘code oranje’ (update)

In het noorden en noordoosten van Nederland kan het tot en met zondagochtend opnieuw plaatselijk glad worden door ijzel, sneeuw en het bevriezen van natte wegen. Vanaf zaterdagnacht 02.00 uur geldt daarom opnieuw ‘code geel’. Sneeuw zal vooral in Groningen de oorzaak van de gladheid zijn.

In de loop van de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend kan het in het noorden en noordoosten van het land verraderlijk glad worden door ijzel. In Groningen zorgt mogelijk ook sneeuw voor gladde wegen. Hiervoor geldt bij het KNMI de weerswaarschuwing ‘code oranje’, vooralsnog tot zaterdagochtend 11.00 uur/

Aan het einde van zaterdagochtend wordt het droog, maar mogelijk valt er in de middag in het noordoosten nog af en toe sneeuw. Vooral in Groningen is er ook kans op sneeuw en kan er een sneeuwdek van 1-3 cm vormen, mogelijk enkele cm meer. Aan het einde van zaterdagochtend wordt het overwegend droog, al kan er zaterdagmiddag in het noorden en noordoosten van nederland mogelijk nog enkele centimeter sneeuw bij vallen.

Vanaf het einde van zaterdagmiddag en in de loop van zaterdagavond is er de noordoostelijke helft wederom kans op plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Hiervoor geldt vanaf zaterdagmiddag in het noordoostelijke deel van het land code geel.