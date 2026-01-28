Kabinet blijft afwachten met landelijke regels over ‘bufferzones’ rond abortusklinieken

De abortuskliniek van Stimezo aan de Radesingel - Foto: Google Maps - Streetview

Het kabinet blijft erbij dat er voorlopig geen landelijke regels komen voor zogenaamde ‘bufferzones’ rond abortusklinieken. Dat stelt staatssecretaris Tielen (VWS) in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer. Dat betekent ook dat burgemeester Kamminga voorlopig verantwoordelijk blijft voor de regels rond demonstraties bij de abortuskliniek aan de Radesingel.

Volgens de staatssecretaris zijn demonstraties nog steeds mogelijk, maar dat het aan lokale bestuurders is om de toegang tot klinieken te waarborgen. Demonstraties kunnen beperkt worden als er risico is op wanorde, gevaar voor verkeer of verstoring van rust en orde. Burgemeesters kunnen alternatieve locaties aanwijzen of voorschriften geven, en handhaven als regels worden overtreden.

Maar landelijke regels worden niet uitgesloten, want het kabinet wacht een onderzoek Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum af. Dit onderzoek moet laten zien demonstratierechten en toegang tot abortuszorg in balans blijven. Nog voor het mei-reces verwacht het kabinet de uitkomsten daarvan en komt vervolgens met ‘richtlijnen’. Of er ook in formele zin wetgeving wordt aangepast, is nog onduidelijk.

Gesteggel in kabinet over landelijke regels

De discussie begon in december, nadat de Raad van State bepaalde dat burgemeester van Groningen beperkingen mag opleggen aan demonstraties bij de abortuskliniek aan de Radesingel. Anti-abortusgroep had beroep tegen de beperkingen aangetekend, omdat ze van voormalig burgemeester Koen Schuiling niet direct voor de ingang van de abortuskliniek mochten demonstreren, maar wel op de grasstrook aan de overkant van de weg.

De burgemeester mocht deze alternatieve locatie aanwijzen van de Raad van State, zodat bezoekers van de abortuskliniek zelf kunnen bepalen of ze een directe confrontatie met de demonstranten aangaan of niet. ‘Rond een abortuskliniek hoort een bepaalde mate van orde en rust te heersen, net als bij een ziekenhuis’, aldus de Raad van State.

De uitspraak maakte eind vorig jaar een discussie los binnen het Kabinet. Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid vroegen toen om landelijke regels om demonstranten op afstand te kunnen houden van de klinieken. Het plan stuitte op verzet van vicepremier Mona Keijzer (BBB), waardoor het onderdeel over bufferzones uiteindelijk werd geschrapt.