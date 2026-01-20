Kaartverkoop IFFR in Forum Groningen van start

© IFFR 2020 Opening

Forum Groningen staat van 4 tot en met 8 februari in het teken van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR). Filmliefhebbers kunnen vanaf woensdag hun tickets bemachtigen voor deze 29ste Groningse satellieteditie.

“Dit jaar opent het festival met de film Father Mother Sister Brother van de Amerikaanse regisseur Jim Jarmusch”, laat de organisatie weten. “Deze met een Gouden Leeuw bekroonde ‘anti-actie’-komedie verkent de ongemakkelijke interacties tussen ouders en hun volwassen kinderen. De film beschikt over een indrukwekkende sterrencast met onder anderen Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett, Vicky Krieps en Charlotte Rampling.”

Naast de openingsfilm staan titels als No Other Choice, The Secret Agent, The History of Sound en L’étranger op het programma. Ook is er dit jaar weer ruimte voor vernieuwing met de wereldpremière van de virtual reality-film After the Game. De titel verwijst naar ‘The Game’, de term die veel vluchtelingen gebruiken voor hun informele reis naar West-Europa via de Balkanroute. In deze VR-ervaring worden kijkers meegenomen naar schuilplaatsen en gekraakte plekken langs de buitengrenzen van Europa.

Grootste filmfestival

Het IFFR in Groningen biedt een dwarsdoorsnede van ongeveer honderd films uit het hoofdfestival in Rotterdam. Het IFFR, dat al sinds 1972 bestaat, is het grootste filmfestival van Nederland en staat bekend om de vele premières van films die gedurende het jaar in de bioscopen verschijnen.

