Jumbo organiseert 601 kilometer lange estafette langs supermarkten van Scheveningen naar Grote Markt voor goed doel

Onder aanvoering van Maripaan-telg Max Papo uit Stad organiseert supermarktketen Jumbo in april een drie dagen durende hardlooptocht door Nederland voor het goede doel. Daarin leggen medewerkers van het bedrijf 601 kilometer af tussen ruim honderd winkels van Jumbo. Op zondag 19 april eindigt de monstertocht op de Grote Markt in Stad.

Jumbo-winkels langs de route organiseren rond de tocht eigen initiatieven om ook geld op te halen, waaronder buurtlopen en hardloopbandwedstrijden. De JUMBORUN start bij Jumbo Foodmarkt Scheveningen en heeft als doel geld op te halen voor De Mentale Wasstraat: een nieuw initiatief waarmee jongeren praktische handvatten krijgen om mentaal veerkrachtiger te worden. De Mentale Wasstraat is een nieuw programma (ontwikkeld door prof. dr. Levi van Dam van de UvA), waarmee jongeren leren om bewust bezig te zijn met hun mentale gezondheid. Denk aan ademwerk, ijsbaden en inzichten uit de positieve psychologie om zo om te gaan met spanning, herstel en gevoelens van machteloosheid.

“Als ondernemers werken we intensief samen met de jonge doelgroep en zien we dagelijks hoeveel jongeren worstelen met mentale druk”, vertelt initiatiefnemer Max Papo (zoon van Maripaan-oprichter Paul Papo en eigenaar van Wijck aan de Grote Markt). “We willen als Jumbo-ondernemers niet langs de zijlijn blijven staan, maar juist laten zien dat we samen verschil kunnen maken. De JUMBORUN 2026 verbindt collega’s, klanten en buurten. Allemaal voor een mentaal sterkere generatie.”

Jumbo wil met de estafette door Nederland minimaal een half miljoen euro ophalen voor De Mentale Wasstraat. Doneren kan via deze link.