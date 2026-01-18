Jubileumeditie ESNS trok 40.000 bezoekers: “Volledig uitverkocht”

Suzan & Freek ontvangen de Popprijs 2025. Foto: Linde Dorenbos / ESNS

De jubileumeditie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) heeft de afgelopen dagen 40.000 bezoeken getrokken en was daarmee volledig uitverkocht. Dat heeft de organisatie zondag bekendgemaakt, daags na de afsluiting in De Oosterpoort.

“Sinds afgelopen woensdag hebben in Groningen driehonderd Europese acts uit 39 landen opgetreden voor ongeveer 40.000 muziekliefhebbers”, laat de organisatie weten. Onder de bezoekers bevonden zich zo’n vierduizend professionals uit de wereldwijde muziekindustrie. De 40ste editie was met 7.000 festivaltickets en 4.000 ‘Delegate Passes’ tot op de laatste plek uitverkocht.

Het festival werd afgelopen woensdag officieel geopend door Koningin Máxima en ESNS-directeur Anna van Nunen. Tot en met vrijdag stond de Groningse binnenstad volledig in het teken van Eurosonic, met optredens op achttien verschillende podia en een drukbezocht gratis programma op de Grote Markt.

Popprijs en Noorderslag

Op zaterdag verplaatste het zwaartepunt zich naar Noorderslag in De Oosterpoort, waar de focus traditioneel op Nederlands talent ligt. Het absolute hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de Popprijs 2025, die dit jaar ten deel viel aan het duo Suzan & Freek. Naast de optredens was er een uitgebreide conferentie waar 520 sprekers deelnamen aan discussies over de actualiteit in de muzieksector.

Europese prijzen

Gedurende het festival werden ook diverse andere prestigieuze prijzen uitgereikt. De Music Moves Europe Awards gingen dit jaar naar Sofie Royer (Oostenrijk), Camille Yembe (België), Della (Cyprus), Carpetman (Oekraïne) en het Nederlandse talent Sarah Julia. De Spaanse Lia Kali bleek de grote favoriet van de vakjury én het publiek; zij ging naar huis met zowel de Grand Jury Award als de Public Choice Award.