Jubilerende filmklassieker Back to the Future terug op het witte doek in RKZbios

De filmzaal in de RKZbios. Foto: RKZbios - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23583087

Ter viering van het veertigjarig jubileum keert de sciencefiction-klassieker Back to the Future zaterdag terug op het witte doek. De film wordt zaterdagavond en maandagavond vertoond in de RKZbios.

De film ging in de zomer van 1985 in première in de Verenigde Staten en groeide uit tot een wereldwijde hit. De film stond maar liefst elf weken op de eerste plaats in de Noord-Amerikaanse bioscopen en bracht wereldwijd ruim 381 miljoen dollar op. De hoofdrollen worden vertolkt door Michael J. Fox, in zijn absolute doorbraakrol, en Christopher Lloyd als de excentrieke wetenschapper.

Het verhaal draait om de zeventienjarige Marty McFly (Fox) die per ongeluk terug in de tijd reist naar het jaar 1955 met een iconische DeLorean-tijdmachine, gebouwd door ‘Doc’ Brown (Lloyd). Daar verstoort hij onbedoeld de eerste ontmoeting van zijn ouders. Om zijn eigen bestaan veilig te stellen, moet Marty er alles aan doen om zijn ouders alsnog verliefd op elkaar te laten worden, terwijl hij koortsachtig een manier zoekt om weer terug te keren naar 1985.

Kleinste bioscoop van de stad De film wordt vertoond in de RKZbios, de kleinste bioscoop van Groningen. Het filmtheater is opgericht in 1980 en is gevestigd in het voormalige Rooms-Katholiek Ziekenhuis. De vertoning van Back to the Future begint zaterdagavond om 20.30 uur. Voor wie zaterdag niet kan, is er maandagavond een tweede kans. Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website van de RKZbios.

Bekijk hier een trailer van de film: