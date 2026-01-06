Jongerenadviesraad wil dat Groningen vol inzet op Stad als Culturele Hoofdstad

Foto: Sezen Betaubun via ESNS

De Jongerenadviesraad van de provincie Groningen roept de provincie op om actief te werken aan een kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2033.

De raad vindt dat de provincie duidelijk moet laten zien dat zij deze kandidatuur serieus wil nastreven. De adviesraad vraagt Provinciale Staten, het college van Gedeputeerde Staten en de gemeente Groningen daarom samen op te trekken.

Volgens de Jongerenadviesraad is kandidatuur belangrijk in een provincie die te maken heeft met aardbevingsschade en sociaaleconomische problemen. Het kan ook zorgen voor extra werkgelegenheid, investeringen in de vrijetijdseconomie en een sterkere culturele sector.

De Jongerenadviesraad ziet vooral kansen voor jongeren. Volgens de Jongerenadviesraad is het belangrijk dat jongeren vanaf het begin betrokken worden bij de plannen.

De Jongerenadviesraad van de provincie Groningen is een onafhankelijk adviesorgaan. De raad adviseert Provinciale Staten en het provinciebestuur over beleid dat jongeren raakt.