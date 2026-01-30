Januari met 8 dagen ‘oranje’ eindigt met 22 dagen ‘geel’ door waarschuwing voor gladheid en kans op ijzel

Foto: Wouter Holsappel

De KNMI-weerswaarschuwing voor gladheid door sneeuwval in Groningen is nog niet voorbij, of het volgende probleem door het winterweer dient zich alweer aan. ‘Code geel’ leek voorbij op het middaguur, maar door aanhoudende gladheid door sneeuwresten en kans op ijzel in de avond blijft het KNMI waarschuwen tot de laatste dag van de maand.

Nadat er in de ochtend nog ongeveer een centimeter sneeuw viel, blijft het volgens het KNMI oppassen voor gladheid door sneeuwresten, vooral op lokale wegen, fiets- en voetpaden. De waarschuwing ‘code geel’ is daarom verlengd tot zaterdagmiddag 12.00 uur. Vrijdagavond kan het weer plaatselijk glad worden, dit keer door bevriezing van natte weggedeelten. Daarnaast is er komende nacht en zaterdagochtend vroeg een kleine kans op ijzel; deze gladheid kan verraderlijk zijn. De gladheid zal op de meeste plaatsen in de tweede helft van zaterdagochtend verdwijnen.

‘Code oranje’ op acht dagen

De maand januari leverde flink wat weerswaarschuwingen op. Het noorden van het land had tot en met vrijdag 21 dagen lang te maken met weerswaarschuwing ‘code geel’. Op acht dagen gold op enig moment ‘code oranje’ in Groningen. Daar komt dus nog een ‘geel’ dagje bij.

Met een gemiddelde temperatuur van 2,5°C in De Bilt kijkt het KNMI terug op de koudste januari sinds 2017. In Eelde werd het op 11 januari -11,6°C, de laagste temperatuur deze maand. Begin deze maand lag op sommige plaatsen, met name in het noorden, meer dan twintig centimeter sneeuw. Op 11 en 12 januari waarschuwde het KNMI in een groot deel van het land voor ijzel en deed dat voor het noorden nogmaals op 23 en 24 januari. In de dagen daarna, tot en met deze vrijdag, bouwde zich in ons gebied opnieuw een sneeuwdek van enkele centimeters op.