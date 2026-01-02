Jaarwisseling bij UMCG rustiger dan twaalf maanden eerder

Foto via UMCG

De afdeling voor Spoedeisende Hulp (SEH) van het UMCG had een relatief rustige jaarwisseling, laat het ziekenhuis weten.

Het ziekenhuis behandelde in totaal drie vuurwerkslachtoffers met handletsel op de SEH. Dat waren er evenveel als de jaarwisseling ervoor. Het ziekenhuis kreeg daarnaast minder mensen (vijf in totaal, negen tijdens 2024/2025) over de vloer die teveel drank of drugs gebruikten.

Het ziekenhuis stelt blij te zijn dat de afgelopen jaarwisseling de laatste was waarin consumentenvuurwerk mocht worden afgestoken: “Ieder vuurwerkslachtoffer is er één te veel. Daarom hopen we dat het vuurwerkverbod er voor zorgt dat het aantal vuurwerkslachtoffers de komende jaren fors gaat afnemen.”