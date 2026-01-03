Inwoner van Haren wint een ton bij Staatsloterij

Bij de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij is een belastingvrije prijs van 100.000 euro gevallen op een lot dat is verkocht bij de Albert Heijn in Haren.

De winnaar speelde met lotnummer CU 48647 en wordt verzocht zich te melden bij het kantoor van de Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is.

Ook in Scheveningen, Heemstede, Breda, Best, Lisse en Geldermalsen viel een prijs van 100.000 euro. De hoofdprijs van 30 miljoen euro viel op twee halve loten. Winnaars uit Amstelveen en Nuenen ontvangen elk 15 miljoen euro, belastingvrij.