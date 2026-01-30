Internationale studenten welkom geheten in Groningen

In de Martinikerk in Groningen zijn donderdagmiddag internationale bachelor- en masterstudenten officieel welkom geheten tijdens de Welcoming Ceremony van de Rijksuniversiteit Groningen.

Studenten uit alle delen van de wereld kwamen samen om hun studie in Groningen of Leeuwarden af te trappen. Tijdens de ceremonie spraken vertegenwoordigers van de universiteit, de stad Groningen en studentenorganisatie ESN. Ook wethouder Carine Bloemhoff was aanwezig. ‘Studeren in het buitenland een waardevolle ervaring, waarin studenten niet alleen kennis opdoen, maar ook herinneringen maken die ze hun leven lang meenemen.’ zegt Bloemhoff

Voor veel studenten was het een bijzondere eerste dag in de stad. Sommigen kwamen zelfs rechtstreeks van Schiphol naar de Martinikerk, met koffers en al. De studenten kregen tijdens de bijeenkomst praktische informatie om hun start zo soepel mogelijk te laten verlopen. ‘Ik vind het wel een beetje koud.’ Zei een van de studenten.

De Welcoming Ceremony is een vast moment aan het begin van elk semester en moet internationale studenten helpen zich sneller thuis te voelen in hun nieuwe omgeving. De komende periode maken zij verder kennis met de stad, de universiteit en het studentenleven in Groningen.