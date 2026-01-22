Inloopbijeenkomst Stadshavens over aanpassing omgevingsplan eerste woon- en werkgebied

Beeld: Stadshavens

Stadshavens organiseert op woensdag 28 januari een inloopbijeenkomst over een aanpassing van het omgevingsplan. Deze aanpassing is nodig om het eerste woon- en werkgebied, Trossen Los, verder uit te werken.

In mei 2024 is het omgevingsplan voor het hele Stadshavensgebied al vastgesteld. In dit plan staan de belangrijkste regels. De plannen voor de eerste woningen en werkplekken moeten binnen deze regels passen.

Tijdens de inloopbijeenkomst legt Stadshavens uit hoe het plan er nu uitziet en waarom een wijziging van het omgevingsplan wordt aangevraagd. Geïnteresseerden kunnen ook meer zien van de plannen voor Trossen Los.

Tussen 17.00 en 19.30 uur kunnen geïnteresseerden terecht in het Informatiecentrum aan het Damsterdiep 271.