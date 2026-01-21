In gemeente Groningen staan 107 winkels leeg

Van de 1476 winkels in winkelgebieden in de gemeente Groningen stonden begin dit jaar 107 leeg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Locatus. Locatus verzamelt data van locaties in ons land.

Daarmee ligt de leegstand hier opnieuw lager dan in vergelijkbare gemeenten, maar ongeveer even hoog als een jaar geleden. Het gaat om 17 winkelpanden, oftewel 7 procent. In de vijftien gemeenten die qua welvaart en gezinssamenstelling het meest op Groningen lijken staat 8 procent van de winkels leeg. Het gaat onder meer om Leeuwarden en Zwolle. Dat de leegstand in Groningen stabiel bleef is tegen de landelijke trend in.

Het winkelgebied in de gemeente Groningen met de meeste leegstand is Haren. Van de 145 winkels staan er twaalf leeg; dat is 8 procent. De minste leegstand is te vinden in winkelgebied Ten Boer. Daar staat geen enkel pand leeg.