IKEA houdt deuren donderdag gesloten, zorgen over veiligheid dakconstructie door sneeuw

Foto via Google Maps - Streetview

Woonwarenhuis IKEA aan de Sontweg houdt de deuren komende donderdag gesloten. Een woordvoerder laat aan RTV Noord weten dat dat nodig is, omdat er zorgen zijn over de veiligheid vanwege de grote hoeveelheid sneeuw op het dak.

De woonwinkel liet het dak woensdagmiddag inspecteren met een hoogwerker. Tijdens de inspectie werd duidelijk dat de sneeuwval van de afgelopen dagen mogelijk voor teveel gewicht zorgt bovenop het blauwgele gebouw . Uit voorzorg worden zowel de winkel als het restaurant gesloten om de veiligheid van klanten en medewerkers te waarborgen.

Groningen is niet de enige IKEA-winkel die met de problemen kampt. Eerder deze week gingen ook al de vestigingen in Delft en Utrecht op slot vanwege hetzelfde probleem.