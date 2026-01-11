IKEA blijft in ieder geval tot maandag gesloten vanwege sneeuw op het dak

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

De vestiging van IKEA aan het Sontplein blijft in ieder geval tot maandag gesloten. Oorzaak is de grote hoeveelheid sneeuw op het dak.

De afgelopen dagen is geprobeerd om zoveel mogelijk sneeuw van het dak te verwijderen. Daarbij is onder andere gebruikgemaakt van een zuigauto die de sneeuw via slangen van het dak zuigt. Zaterdag bleek echter dat het niet op alle plekken lukt om de sneeuw effectief weg te halen. Uit voorzorg blijft de winkel daarom dicht. “Maandagochtend bekijken we de situatie opnieuw. De huidige planning is dat we maandagmiddag of dinsdag weer open kunnen”, aldus het bedrijf. IKEA benadrukt dat er geen sprake is van acuut gevaar.

IKEA is niet het enige bedrijf in de stad dat de deuren noodgedwongen gesloten houdt. Zaterdag bleef ook de Hornbach dicht vanwege de sneeuwlast op het dak, en vrijdag was de Albert Heijn in de wijk Helpman om dezelfde reden gesloten.