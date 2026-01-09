IKEA aan Sontplein ook vrijdag dicht vanwege sneeuw op het dak

Foto: Ingezonden

Woonwarenhuis IKEA aan de Sontweg houdt de deuren ook deze vrijdag gesloten. Ondanks opruimwerkzaamheden op donderdag blijven er zorgen over de veiligheid, vanwege de grote hoeveelheid sneeuw op het dak die in de afgelopen uren viel.

De woonwinkel liet het dak woensdagmiddag inspecteren met een hoogwerker. Tijdens de inspectie werd duidelijk dat de sneeuwval van de afgelopen dagen mogelijk voor teveel gewicht zorgt bovenop het blauwgele gebouw .

Uit voorzorg werden zowel de winkel als het restaurant donderdag al gesloten om de veiligheid van klanten en medewerkers te waarborgen. Met de sneeuwval van vrijdagochtend is de situatie niet genoeg verbeterd, waardoor ook vrijdag de deuren van het pand dicht blijven.

Groningen is niet de enige IKEA-winkel die met de problemen kampte. Eerder deze week gingen ook al de vestigingen in Delft en Utrecht op slot vanwege hetzelfde probleem. Delft is inmiddels weer open.