IJshockeyers GIJS onverrichter zake terug na ‘wedstrijd’ van tien minuten: doel kapot

Foto: Stefan van der Spek

Tien minuten. Zo lang duurde de wedstrijd van de ijshockeyers van GIJS zaterdagavond in Zoetermeer. Een kapot doel maakte verder spelen onmogelijk, waardoor het team en de meegereisde fans onverrichter zake terug konden keren naar Groningen.

De verwachtingen voor de uitwedstrijd tegen de Sweetlake Panters waren hooggespannen. Eerder dit seizoen, op 12 oktober, verloor GIJS pas in overtime met 4-3 van de ploeg uit Zoetermeer. Henri Ruotsalainen scoorde destijds een hattrick. De missie voor zaterdagavond was dan ook duidelijk: eerherstel.

Vroege voorsprong

GIJS begon voortvarend aan het duel en liet vanaf de eerste minuut zien waarvoor het gekomen was. In de tiende minuut resulteerde het sterke spel in een openingsdoelpunt van Tim Bartels. Lang kon er echter niet van de 0-1 voorsprong worden genoten. Kort na de goal bleek het doel van de Groningse keeper niet meer op zijn plek te blijven staan.

Eén van de pootjes van het doel was waarschijnlijk afgebroken. Omdat reparatie ter plekke niet mogelijk bleek, zat er voor de scheidsrechter niets anders op dan de wedstrijd definitief te staken.

Kostenpost

De teleurstelling bij beide teams is groot. GIJS laat weten flink te balen, zeker omdat er voor de verre reis naar Zoetermeer flink wat kosten zijn gemaakt. Volgens de website van de ijshockeybond zal de wedstrijd op een later moment volledig opnieuw gespeeld worden. Wanneer dat zal zijn, is nog onbekend.