IJshockeyclubs uit Stad en Leeuwarden halen 28.000 op voor Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Foto via OG Clean Fuels

Een benefietwedstrijd tussen OG Capitals en GIJS Groningen heeft ruim 28.000 euro opgeleverd voor de Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis. Dat is bijna drie keer zoveel als het oorspronkelijke streefbedrag.

De actie vond plaats in het kader van de campagne Stick Together for Kids. De wedstrijd werd op 20 december gespeeld in Leeuwarden en bracht in totaal 28.060 euro op. De opbrengst van de benefietwedstrijd kwam uit verschillende onderdelen. Bezoekers deden mee aan een teddy toss, er werden wedstrijdshirts geveild en speciale actieproducten verkocht. Ook kwamen er donaties binnen vóór, tijdens en na de wedstrijd.

Naast de benefietwedstrijd werd ook op andere manieren geld ingezameld. Medewerkers van OG Clean Fuels deden mee aan de 4 Mijl van Groningen en organiseerden een spinningmarathon in het ziekenhuis. Deze acties leverden samen nog eens 2.510 euro op.

Het geld is bestemd voor projecten die het verblijf van kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis aangenamer maken. Volgens de organisatoren gaat het daarbij niet om medische zorg, maar om extra’s die pijn, angst en stress kunnen verminderen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor ontspanning en afleiding voor kinderen en voor voorzieningen voor ouders.