IJsbaan Ten Boer hoopt zondag open te gaan voor jeugd: “Vandaag hulp gehad van de brandweer”

Foto: Website IJsvereniging Kaakheem Ten Boer

IJsvereniging Kaakheem in Ten Boer hoopt zondag de deuren te kunnen openen voor de jongste leden. Voorzitter Alfred Feikens vertelt dat een grote groep vrijwilligers zaterdag in touw is geweest om de ijsbaan gereed te maken.

Alfred, ik begreep dat jullie vandaag heel bijzondere hulp hebben gehad…

“De brandweer van Ten Boer is ons inderdaad te hulp geschoten. Door de sneeuw is er op de baan sneeuwijs ontstaan waar je niet op kunt schaatsen en dat bovendien te zwak is. We zijn op het idee gekomen om een extra laag water aan te brengen. De hoop is dat we door de vorst van komende nacht morgenochtend open kunnen voor onze jongste leden tot 12 jaar.”

Hoe zijn jullie bij de brandweer terechtgekomen?

“Er is een mooie win-winsituatie ontstaan. Bij de brandweer is een aantal nieuwe vrijwilligers in opleiding. Het aanbrengen van de extra laag water was voor hen een perfecte oefening: hoe koppel je slangen, hoe bevestig je een straalpijp en hoe werkt de pomp van de wagen? We zijn hen erg dankbaar en hebben de ploeg na afloop getrakteerd op snert in de kantine.”

Jullie zijn zelf ook flink aan de slag geweest, nietwaar?

“In totaal waren we vandaag met 25 man aan het werk. Met veegmachines hebben we de randen van de baan en het naastgelegen fietspad sneeuwvrij gemaakt. Het was een gezellige en productieve dag. Nu hopen we dat dit morgen verzilverd wordt.”

Komende nacht wordt er strenge vorst verwacht. Wat zijn de plannen voor zondag?

“Er worden temperaturen van -11 of -12 graden verwacht. Morgenochtend om 08.00 uur controleren we de ijsdikte. Als de kwaliteit goed is, openen we om 10.00 uur een ‘krabbelbaan’. Dat betekent dat de baan gedeeltelijk open is; een volledig rondje schaatsen kan nog niet, maar er kunnen wel slagen worden gemaakt. Er is plek voor maximaal vijftig leden tot 12 jaar, waarbij wij de situatie voortdurend in de gaten houden. We zullen voortdurend toezicht houden.”

Tijdens Kerstmis was er ook vorst. Hoe belangrijk is deze tweede kans?

“Met kerst konden we door een technisch probleem net niet open. Koning Winter geeft ons nu een herkansing en dat is belangrijk. We zijn een ijsvereniging en de afgelopen jaren zijn we er bekaaid vanaf gekomen qua vorst en ijs. Het is fantastisch om de baan eindelijk te kunnen openen voor de jeugd.”

Vanaf maandag lijkt de dooi in te zetten. Is dat een domper?

“We hebben het weer niet in de hand. We hebben nu twee winterse periodes gehad in korte tijd en de winter is eigenlijk pas net begonnen. Wie weet wat er nog in het verschiet ligt? Het water is nu in ieder geval flink afgekoeld, dus bij een volgende vorstperiode ligt er sneller een ijsvloer.”

Mocht het zondag lukken, dan communiceert de ijsvereniging via haar website en socialmediakanalen of de baan daadwerkelijk open gaat.