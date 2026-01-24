IJsbaan op de tennisbaan bij Be Quick? “We zoeken alleen nog iemand die wat hout kan leveren”

Op de tennisbaan wordt een laagje water aangebracht. Foto: Jeroen Bakker

Als het aan Jeroen Bakker ligt, kan er binnenkort geschaatst worden op de tennisbanen van Be Quick 1887 in Haren. Een eerste poging strandde vrijdag, maar de moed wordt nog niet opgegeven. “Met een zeil en houten balken moet het lukken.”

Jeroen, hoe ben je op dit idee gekomen?

“Voorheen was ik actief bij een andere tennisvereniging. Daar heb ik het idee om de baan onder water te zetten al eens eerder gedropt. Ik had een hele presentatie gemaakt om het bestuur te overtuigen, maar zij zagen beren op de weg; ze waren bang voor schade. Sinds enige tijd ben ik actief bij Be Quick 1887 en zij zien die beren niet. De sfeer die hier heerst is dat men houdt van een uitdaging en vooral kijkt naar wat er wél kan.”

Welke mogelijkheden zie je dan precies?

“Eigenlijk zijn die eindeloos. In de winter wordt er minder getennist, dus er ontstaat ruimte voor een andere invulling. Je kunt gaan ijstennissen, ijshockeyen of prikslee-wedstrijden organiseren. Rond de vereniging bevinden zich verschillende woonwijken. We hebben hier de verlichting en we hebben een kantine. Hoe mooi is het dan om op zulke dagen open te kunnen en de buurt iets leuks te bieden? Met muziek en koek-en-zopie; dat is toch fantastisch?”

Afgelopen donderdag ondernamen jullie een eerste poging. Hoe verliep dat?

“In samenspraak met de gemeente hebben we een slang aangesloten op de beregeningsinstallatie, die voldoende capaciteit heeft. Het lukte om een laag water aan te brengen, maar we ontdekten dat het drainagesysteem té goed werkt: het water liep te snel weg. Er vormde zich uiteindelijk wel een laag ijs, maar er ontstonden luchtzakken. Daardoor was het niet veilig en hebben we de plannen voorlopig moeten cancellen.”

Het klinkt alsof jullie de hoop nog niet opgeven…

“Zeker niet. Wat we willen is dat de dooi het huidige ijs weer in water verandert, zodat we een nieuwe poging kunnen doen. Met de ervaring van nu willen we met houten balken en een zeil een soort bak vormen waar het water in blijft staan. Zo kan het niet meer weglopen via de drainage.”

Daar hebben jullie wel wat hulp bij nodig, toch?

“Klopt! We zijn op zoek naar houten balken met een dikte van ongeveer tien bij tien centimeter. Onze hoop is dat we ergens wat op de kop kunnen tikken met een gesloten portemonnee, want we zijn geen rijke vereniging. In ruil daarvoor kunnen we uiteraard wat sponsordoeken ophangen. Dus mocht iemand ons kunnen helpen: stuur gerust een mail naar dit adres].”

Januari loopt op zijn einde. Verwacht je deze winter nog een kans?

“Ik volg op sociale media verschillende mensen die zich bezighouden met het weer. Vaak is dat ‘cherry-picking’, maar mijn gevoel zegt dat het de komende week koud blijft, met ook vorstkansen. Dus ja, ik zie zeker nog mogelijkheden. Mensen iets leuks bieden tijdens deze winterse dagen, dat is toch het mooiste wat er is?”