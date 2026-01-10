IICH Groningen in Martiniplaza hervat: “Ontruiming vrijdagavond geen gevolgen voor programma”

Foto: Weening Fotografie

Het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen (IICH) in Martiniplaza is zaterdag om 12.00 uur hervat. Het evenement moest vrijdagavond in allerijl worden stilgelegd, omdat er te veel sneeuw op het dak van het evenementencomplex lag.

“Vrijdagavond en afgelopen nacht is men druk bezig geweest om de sneeuw van het dak te zuigen”, vertelt woordvoerder Fred Lubbers van het IICH. “Het evenement vindt plaats in de hal waar zonnepanelen op het dak liggen. In combinatie met de hoeveelheid sneeuw die er viel, hebben de hulpdiensten uit voorzorg besloten dit deel te ontruimen. Dit ging in goede harmonie. Inmiddels is de situatie weer veilig en hebben we ons programma kunnen hervatten.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Sneeuw wordt van het dak geschept. Foto: Weening Fotografie Bij de werkzaamheden wordt onder andere een zuiginstallatie ingezet. Foto: Weening Fotografie

Grote Prijs

Volgens Lubbers heeft de ontruiming van vrijdagavond geen gevolgen voor het programma van vandaag. “We zijn vanmiddag volgens planning begonnen. We werken vandaag toe naar de Grote Prijs, waar vanavond om gestreden wordt.”

Verschillende liefhebbers hebben inmiddels de weg naar Martiniplaza weer gevonden. “Ik zit nu op de perstribune en zie dat er momenteel zo’n tweehonderd toeschouwers aanwezig zijn. Belangrijk om te vermelden is dat mensen die voor gisteravond een kaartje hadden, daar vandaag ook mee naar binnen kunnen. Omdat het programma gisteravond moest worden afgebroken, vonden we dit wel zo netjes.”

Lubbers geeft aan dat alle deelnemers aanwezig zijn: “De paarden stonden sinds afgelopen woensdag al in Martiniplaza en zijn gisteravond niet in gevaar geweest. Een aantal ruiters die in de buurt woont, heeft ervoor gekozen om heen en weer te rijden; dat is goed te doen. Ruiters die verder weg wonen, overnachten in de omgeving. We kunnen vandaag dus een mooi evenement neerzetten. Liefhebbers van de paardensport zijn de hele dag nog welkom in Martiniplaza.”

IICH Groningen

Het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen is een van de grootste en meest prestigieuze paardensportevenementen van Noord-Nederland. De focus bij dit evenement ligt op de springsport, waarbij ruiters en paarden een parcours met hindernissen afleggen. Maar ook vinden er dressuurwedstrijden plaats. Naast regionale amateurs komen er ook topruiters in actie.