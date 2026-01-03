Humor, kunst en illusie komen weer samen tijdens festival Carnivale

Foto: Paul Blom

TuinInDeStad is deze dagen weer omgetoverd tot een wereld vol humor, kunst, illusie en knisperende nostalgie tijdens Carnivale Groningen.

Van de grote tent tot de intieme woonwagen, van verborgen paadjes tot het bewoonde kasteel, alles heeft zijn plek gekregen. Carnivale wordt als een circus gepresenteerd, met losse locaties. OOG-verslaggever Paul Blom: “Er is een kasteel met kabouters, een circustent, een showbizzhokje, een plek waar je moet je dansen met etalagepoppen. Allemaal losse activiteiten.”

Circus Santelli is ook aanwezig met korte optredens én een circusinstuif, waar je zelf circuskunsten kunt leren. Bernd-Jan Hilhorst, van de organisatie: “Santelli is het jeugdcircus van Groningen. Het circus heeft hun eigen shows, met éénwielers, acrobatiek en diabolo’s. En daarnaast is ook er een keer per dag een doe-het-zelf-circus. Dan kunnen kinderen zelf dingen proberen.”

“Zondag is er alleen een middagprogramma”, vervolgt Hilhorst. “Dan is Circus Santilli weer te zien. De muzikale smit, Duo Musa, die doen aan messenwerpen, acrobatiek en flessenlopen. We hebben ook de magiër, Johannes in zijn woonwagen die zijn kunstjes doet. En Jonas & Friends, die doet een recordpoging op zijn handen lopen.”

Hilhorst kijkt tevreden naar het aantal bezoekers. “Het loopt zeker goed. Tijdens de middagblokken is het volle bak met veel kinderen. We denken na deze drie dagen wel meer dan duizend bezoekers gehad te hebben.”

OOG-verslaggever Blom was onder de indruk van het brede en creatieve aanbod. “Het is heel bijzonder en soms ook een beetje flauw, maar dat hoort ook bij de sfeer van het circus.”

Het programma duurt tot en met zondag 4 januari. Op de website van Carnivale is meer te lezen over de activiteiten en de tijden wanneer die te zien zijn.