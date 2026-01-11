Hornbach opent weer de deuren; sneeuw van dak gehaald

Foto Andor Heij. Hornbach

De Hornbach aan de Groningerweg heeft zondag rond 12.00 uur de deuren weer geopend. Zaterdag moest de bouwmarkt noodgedwongen gesloten blijven, omdat er te veel sneeuw op het dak lag.

Vanwege de hoeveelheid sneeuw bestond het risico dat de veiligheid in het geding zou komen. Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om het dak sneeuwvrij te maken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de deuren in de loop van de zaterdag weer open zouden gaan, maar de werkzaamheden namen meer tijd in beslag dan verwacht. Zondag bleek de situatie dusdanig verbeterd dat de winkel alsnog open kon voor het publiek.

De IKEA aan het Sontplein houdt in ieder geval tot maandag de deuren gesloten vanwege de sneeuwlast op het dak. De afgelopen dagen speelden vergelijkbare problemen bij Martiniplaza en de Albert Heijn in de wijk Helpman; deze locaties zijn inmiddels wel weer geopend.