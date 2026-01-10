Hornbach gesloten vanwege teveel sneeuw op het dak

Foto Andor Heij. Hornbach

De Hornbach aan de Groningerweg is voorlopig gesloten. De bouwmarkt laat weten dat er een grote hoeveelheid sneeuw op het dak ligt.

Omdat hierdoor de veiligheid in het geding kan komen, is besloten de locatie vooralsnog dicht te houden. Een gespecialiseerd bedrijf is op dit moment bezig om het dak sneeuwvrij te maken. “Onze verwachting is dat we in de loop van de dag de deuren weer kunnen openen”, laat een medewerker desgevraagd weten. “Hoe laat dit precies zal zijn, is nog onbekend. Via onze socialmediakanalen houden we bezoekers zo goed mogelijk op de hoogte.”

De Hornbach is niet de eerste locatie die noodgedwongen de deuren gesloten houdt vanwege sneeuw op het dak. De afgelopen dagen moesten ook de IKEA en de Albert Heijn om dezelfde reden al tijdelijk dicht.