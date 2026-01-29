Hoogste punt nieuwbouw Ten Boer bereikt

Bij de nieuwbouw van negen woningen aan het Herepad en de Groene Zoom in Ten Boer is het hoogste punt bereikt. Dat werd gevierd met het hijsen van een vlag.

In Ten Boer zijn negen woningen gesloopt en worden er vanwege de versterkingsopgave nieuwe huizen gebouwd. De nieuwe woningen zijn ontworpen door Martini Architecten. Zij ontwierpen ook de oorspronkelijke woningen, waarmee de verbinding tussen oud en nieuw zichtbaar wordt. In het nieuwbouwplan maken drie gezinswoningen plaats voor drie levensloopbestendige woningen. Het type woningen en het ontwerp zijn mede tot stand gekomen dankzij gesprekken met terugkerende bewoners. Van de oorspronkelijke negen adressen keren zeven terug in het nieuwbouwplan.

De bouw verloopt volgens planning. De woningen worden naar verwachting in mei of juni opgeleverd. Bewoners kunnen dus nog voor de zomervakantie terugverhuizen naar hun nieuwe aardbevingsbestendige woning.