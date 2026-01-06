Hoogste aantal vuurwerkslachtoffers in jaren tijdens afgelopen jaarwisseling in provincie Groningen

Foto: Politie Groningen-Centrum via Instagram

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn in Groningen dertien vuurwerkslachtoffers behandeld bij doktersposten en afdelingen voor spoedeisende hulp in de provincie. De afgelopen jaarwisseling kende daarmee het hoogste aantal vuurwerkslachtoffers sinds de jaarwisseling van 2019 op 2020, toen voor het eerst het aantal slachtoffers werd uitgesplitst per veiligheidsregio.

Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum VeiligheidNL, die maandag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Het aantal vuurwerkslachtoffers in Groningen is de afgelopen jaren wisselend geweest, maar kwam tot de jaarwisseling van 2023-2024 nooit boven de tien. Tijdens de afgelopen jaarwisseling gebeurde dat voor het eerst. Van de dertien slachtoffers waren er twee jonger dan twaalf jaar. Eén slachtoffer was tussen de dertien en vijftien jaar oud. Negen slachtoffers waren zestien jaar of ouder.

Ook landelijk werden tijdens de afgelopen jaarwisseling meer vuurwerkslachtoffers geregistreerd. In totaal werden 474 patiënten met verwondingen door vuurwerk behandeld, 29 procent meer dan een jaar eerder. Landelijk zorgde het laatste jaar waarin consumentenvuurwerk verkocht mocht worden voor het hoogste aantal vuurwerkslachtoffers sinds de jaarwisseling van 2016 op 2017.