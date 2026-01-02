Hoofdstation op plek drie in Noord-Nederland qua treinstoringen

Het Hoofdstation in Groningen had afgelopen jaar 91 treinstoringen. Daarmee hoort het station op plek drie in Noord-Nederland waar reizigers het vaakst hinder ondervonden op het spoor. Dat meldt RTV Drenthe vrijdagochtend, op basis van een berekening door rijdendetreinen.nl en het ANP.

De andere stations in de gemeente Groningen kenden een stuk minder problemen. Op station Groningen Europapark werden 52 storingen geregistreerd. In Haren ging het om 32 storingen en op station Groningen Noor (Noorderstation) om slechts 25 verstoringen in het treinverkeer.

In Noord-Nederland voert Meppel de jaarlijst aan met de meeste storingen. Daar liep het aantal vorig jaar op tot 94, een verdubbeling vergeleken met vijf jaar geleden. Het traject tussen Meppel en Zwolle geldt al jaren als een flessenhals. Andere Drentse stations op de lijn Groningen–Zwolle hadden duidelijk minder last. In Assen werden 61 storingen gemeld. Beilen kwam uit op 39 en Hoogeveen op 35.

Landelijk steeg het aantal treinstoringen vorig jaar opnieuw: de ruim zesduizend storingen waren bijna twaalf procent meer dan in 2024. Grootste oorzaak blijft defect treinmaterieel. Het aantal storingen neemt al bijna vijftien jaar toe en is inmiddels drie keer zo hoog als toen. De langste verstoring deed zich vorig jaar tussen Maastricht–Luik. Daar lag het treinverkeer drie weken stil door stakingen in België. In 2024 had Groningen deze ‘eer’, door de spoorverzakking bij de Esperantotunnel.