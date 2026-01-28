Hoofdstation krijgt met publicroam veilige wifi

Foto: Torsten Dettlaff

NS heeft op Hoofdstation Groningen publicroam ingevoerd als veilige wifi-oplossing voor medewerkers en op specifieke locaties ook voor reizigers.

Het Hoofdstation maakt deel uit van een landelijk project waarbij NS op 83 stations, kantoren en werklocaties overstapt op publicroam. Met publicroam zorgt NS ervoor dat medewerkers met hun eigen apparaat automatisch en veilig verbinding kunnen maken met wifi. Het gaat om een extra wifi-netwerk dat een eenvoudige inlogprocedure en minimale risico’s biedt op digitale onderschepping of datalekken. Hierdoor blijven ook de privé-apparaten en -data veilig in het dagelijkse gebruik.

Op locaties waar reizigers wat langer verblijven, zoals StationsHuiskamers, biedt publicroam ook bezoekers een simpele en privacyvriendelijke manier om online te gaan. Reizigers melden zich één keer gratis aan en verbinden daarna automatisch op deelnemende locaties. Publicroam vervangt hiermee een specifiek deel van de bestaande wifi-voorziening. Het is volgens NS nadrukkelijk geen landelijke of overal beschikbare reizigerswifi. Gebruikers worden niet gevolgd en hoeven geen persoonlijke gegevens achter te laten bij elke nieuwe locatie.

Veilige digitale toegang is volgens NS in de eerste plaats belangrijk voor haar medewerkers. Tegelijk vindt NS het logisch dat reizigers op plekken waar zij verblijven, zoals StationsHuiskamers, eenvoudig en veilig online kunnen.