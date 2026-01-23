Honderden mensen protesteren om tijdelijke Gerrit Krolbrug alsnog af te dwingen: ‘Drie jaar omrijden? Nee!’

Enkele honderden mensen protesteerden vrijdagmiddag aan de Korreweg bij de Gerrit Krolbrug, omdat ze alsnog een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug willen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Ze staan daarmee tegenover demissionair minister Tieman van Infrastructuur en Waterstaat, die eerder deze week herhaalde dat een tijdelijke overspanning voor fietsers en voetgangers over het Van Starkenborghkanaal er niet komt.

Het Platform Gerrit Krolbrug organiseerde de actie samen met scholen, bedrijven en wijkorganisaties. Veel schoolkinderen deden mee aan de actie en droegen zelfgemaakte protestborden. Bij het protest waren ook bestuurders en raadsleden aanwezig. Wethouder Philip Broeksma en schooldirecteur Petra Pera van CSG Wessel Gansfort spraken de actievoerders toe. Ook kinderburgemeester Biene hield een toespraak.

De Gerrit Krolbrug raakte in het voorjaar van 2021 beschadigd door een aanvaring. Sindsdien is de brug niet meer beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Eind 2023 kwam er, na een hoop getouwtrek tussen Den Haag en het college en problemen tijdens de aanleg, alsnog een tijdelijke brug met hellingbanen voor fietsers en voetgangers. Maar deze voorziening verdwijnt volgend jaar, wanneer de bouw van de nieuwe brug start.

Kinderburgemeester Biene spreekt de actievoerders toe – Foto: Sofie Dallinga Foto: Sofie Dallinga

Rijkswaterstaat besloot geen nieuwe tijdelijke brug aan te leggen, want de dienst en het ministerie vonden de kosten te hoog en de tijdwinst te klein. Maar zonder tijdelijke brug moeten ongeveer twintigduizend mensen drie jaar lang elke dag bijna drie kilometer omrijden via de Noordzeebrug of de Oostersluis. De actievoerders vinden dat onredelijk. Ook zijn ze bang voor de onveilige omleidingsroutes, vooral voor scholieren en minder mobiele mensen. Daarnaast vinden ze de omleidingen lang en niet geschikt voor zoveel extra verkeer.

De hoop van de actievoerders is nu gevestigd op de Tweede Kamer, waar begin december 18.000 handtekeningen en een brandbrief werden aangeboden om de minister te dwingen alsnog een tijdelijke brug aan te leggen. De Tweede Kamer praat komende maandag over de kwestie tijdens een cruciaal MIRT-debat. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan gaat het Platform Gerrit Krolbrug de komende tijd door met zichtbare protestacties in Stad om de druk op Den Haag verder op te voeren.