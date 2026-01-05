Holocaustherdenking in synagoge Folkingestraat dit jaar in het teken van genocide op Sinti en Roma

Foto: Rudolf Breslauer (1944)

De Holocaustherdenking in de Synagoge aan de Folkingestraat van eind deze maand staat in het teken van de Porajmos, de genocide op Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op zondag 25 januari verzorgt Lalla Weiss een lezing over deze geschiedenis tijdens de bijeenkomst. Zij is geboren in 1961 in Dieren en behoort tot de tweede generatie na de oorlog. Binnen haar eigen familie werden veel mensen vermoord tijdens de Holocaust. Op het Nationaal Holocaust Namenmonument staan tientallen namen van haar verwanten.

Volgens officiële cijfers zijn ongeveer een half miljoen Sinti en Roma vermoord, maar schattingen liggen mogelijk veel hoger. Net als Joden werden Sinti en Roma door het nationaalsocialistische regime gezien als minderwaardig. Dat leidde tot uitsluiting, vervolging en uiteindelijk tot een systematisch georganiseerde vernietiging. Toch wordt de ‘Porajmos’ vaak de vergeten Holocaust genoemd. Het duurde decennia voordat Sinti en Roma officieel werden erkend als oorlogsslachtoffers. Veel slachtoffers stonden niet geregistreerd, waardoor hun namen en verhalen lang onzichtbaar bleven.

De herdenking vindt plaats rond de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust (27 januari). De Synagoge Groningen organiseert sinds 2020 jaarlijks een herdenkingslezing rond de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust. De bijeenkomst begint zondag 25 januari om 15.00 uur en is vrij toegankelijk. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is reserveren verplicht, via reserveren@synagogegroningen.nl onder vermelding van ‘Holocaustherdenking 2026’.