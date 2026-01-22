Historische Groningse distilleerderij Hooghoudt veilt inventaris

Foto: Erick Bakker

Na ruim 135 jaar komt er een einde aan de productie van Hooghoudt op Groningse bodem. Alles wat in het pand stond wordt volgende maand geveild.

Het merk en de recepten blijven bestaan, maar de activiteiten van de distilleerderij verhuizen. Onlineveilingmeester.nl organiseert daarom vier online veilingen met distilleerderijmachines, bedrijfsinventaris en diverse verzamel- en museale objecten. Door de veiling krijgen liefhebbers, ondernemers en erfgoedbewakers de kans om een tastbaar stukje Groningse industriegeschiedenis te bemachtigen.

De veilingen geven een compleet beeld van het functioneren van een distilleerderij: van productielijn en technische installaties tot magazijn, meubilair, transportmiddelen en bijzondere objecten die door de jaren heen zijn bewaard.

Vanwege het grote aantal kavels en de diversiteit is het aanbod opgesplitst in vier afzonderlijke veilingen: Bottelarij en distilleerderij, Stokerij- en horeca, Bedrijfsinventaris en verzamel- & musea objecten.

Iedereen is vrijdag 20 februari tussen 09.00 en 16.00 uur welkom om binnen te lopen en een kijkje te nemen in het pand aan de Hooghoudtstraat. Voor belangstellenden voor de distilleerderij machines is er een apart kijkmoment op donderdag 19 februari. Bieden kan online via Onlineveilingmeester.nl.